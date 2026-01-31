Athletic Club Palermo, ora serve ripartire: nerorosa attesi dall’Acireale a Gioiosa Marea

Obiettivo ripartenza. Dopo il passo falso contro l’Igea Virtus, l’Athletic Club Palermo è chiamato a reagire nella sfida contro l’Acireale, valida per la 22ª giornata del campionato di Serie D. Il match si disputerà domenica alle 14.30 al “Sottogrotta” di Gioiosa Marea, in campo neutro e a porte chiuse, come stabilito dal giudice sportivo lo scorso 20 gennaio.

I nerorosa di Emanuele Ferraro affrontano un avversario in piena lotta salvezza: l’Acireale, quartultimo con 20 punti, arriva dalla sconfitta contro il Messina che ha interrotto una striscia di quattro risultati utili consecutivi. Una gara tutt’altro che semplice, dunque, per un Athletic chiamato a dare continuità al proprio percorso nonostante l’ultimo ko rimediato a Barcellona Pozzo di Gotto.

«Questa partita nasconde tante insidie – ha spiegato Ferraro alla vigilia –. L’Acireale è un’ottima squadra, ferita per le vicissitudini delle ultime settimane. È una formazione con grande attitudine al sacrificio e che si è rinforzata con giocatori di categoria. Sarà un match complicato per le loro qualità».

Il tecnico nerorosa guarda però con fiducia al lavoro svolto dalla squadra: «Mancano sempre meno partite e i punti pesano sempre di più, servirà il piglio giusto. A Barcellona Pozzo di Gotto abbiamo fatto una signora partita, persa per un singolo episodio che ci ha condizionato. Forse all’inizio siamo stati meno brillanti del solito, poi abbiamo giocato su un campo ai limiti della praticabilità. Abbiamo accettato la sconfitta, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti».

Contro l’Acireale, l’Athletic Club Palermo cerca risposte immediate: carattere, concretezza e fame di punti per rimettersi subito in marcia in una fase della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza.