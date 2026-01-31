Pisa ko anche col Sassuolo: Tramoni non basta, nerazzurri ultimi in classifica

Il Pisa parte forte ma paga caro le disattenzioni difensive e cade in casa contro un Sassuolo cinico, che si impone per 3-1 al termine di una gara ricca di episodi e ribaltamenti di fronte.

L’avvio è tutto nerazzurro. Al 4’ il Pisa trova subito la via del gol con Meister sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la rete viene annullata per la posizione irregolare di Bozhinov. Tre minuti dopo Angori affonda sulla sinistra e mette un pallone invitante in area: Moreo fa da sponda per Aebischer, la conclusione dello svizzero sfiora il palo alla sinistra di Muric. Il Pisa insiste e al 13’, da una rimessa laterale apparentemente innocua, Moreo anticipa l’uscita del portiere del Sassuolo, costretto a rifugiarsi in due tempi.

Il Sassuolo prende le misure e al 16’ va vicino al vantaggio con Laurienté, che salta Canestrelli e calcia trovando la pronta risposta di Scuffet con i piedi. Al 17’ è Tramoni a provarci con un destro rasoterra che sfila di poco a lato. Il Pisa spreca ancora al 25’ in contropiede con Tramoni che serve Meister, ma la difesa ospite chiude. Sul ribaltamento di fronte arriva però la svolta: Berardi riceve palla, brucia la retroguardia nerazzurra e di destro punisce Scuffet sul suo palo per lo 0-1.

Il numero 10 del Sassuolo è incontenibile: al 31’ sfiora il raddoppio su cross di Laurienté, mentre al 33’ salta Bozhinov e calcia da fuori mandando alto di poco. Il Pisa prova a reagire con Touré al 43’, ma senza fortuna. Poco prima dell’intervallo Koné sfonda centralmente e viene fermato da un intervento prodigioso di Scuffet, ma al 45’ arriva il colpo pesante: cross di Berardi e Caracciolo, nel tentativo di anticipare Koné, devia nella propria porta per il 0-2.

Ripresa combattuta, ma il Sassuolo chiude i conti

Dopo l’intervallo Gilardino cambia volto alla squadra inserendo Durosinmi, Loyola e Leris. Il Pisa prova a rientrare subito in partita e al 51’ trova il gol dell’1-2: Durosinmi appoggia per Aebischer che dal limite lascia partire un destro potente e preciso che batte Muric.

La gara si riaccende. Un minuto dopo Leris salta Muric in contropiede, ma Idzes salva tutto sulla linea negando il pareggio. Il Sassuolo regge l’urto e al 56’ Scuffet è ancora decisivo su Berardi. Al 59’, però, arriva la rete che chiude virtualmente il match: Koné riceve palla al limite, lasciato colpevolmente solo, e con un tiro secco firma l’1-3.

Nel finale il Pisa prova il tutto per tutto. Al 64’ Tramoni atterra Laurienté al limite dell’area: dopo revisione VAR l’arbitro assegna solo una punizione, dalla quale Pinamonti sfiora il poker di testa. Gilardino inserisce anche Stojilkovic, ma le occasioni non si concretizzano. Al 77’ Tramoni ci prova dalla distanza senza fortuna, mentre nel finale Durosinmi viene ancora murato da Muric di testa.

Dopo sei minuti di recupero, il Sassuolo porta a casa tre punti pesanti, mentre il Pisa incassa un’altra sconfitta che complica ulteriormente il cammino in classifica.