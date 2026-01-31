Serie B, risultati finali e classifica aggiornata: frena il Frosinone. Palermo agganciato al terzo posto
Si chiude un pomeriggio intenso di Serie B, con diversi verdetti che incidono direttamente sulla zona alta della classifica. Il Palermo, vittorioso ieri sera a Bari, guarda con attenzione ai risultati delle dirette concorrenti e incassa una notizia favorevole dal pareggio del Frosinone.
Tra i campi più attesi, frena la corsa dei ciociari, che non vanno oltre l’1-1, mentre il Venezia continua a correre vincendo ancora e mantenendo la vetta. Passi avanti importanti anche per Avellino e Südtirol, entrambe vittoriose, mentre restano in difficoltà diverse squadre della zona rossa.
Risultati finali di giornata
-
Avellino – Cesena 3-1
-
Empoli – Modena 0-0
-
Entella – Frosinone 1-1
-
Südtirol – Catanzaro 2-1
-
Venezia – Carrarese 2-1
Risultati che ridisegnano parzialmente gli equilibri in classifica, soprattutto alle spalle della capolista.
Classifica Serie B aggiornata
-
Venezia 47
-
Frosinone 46
-
Palermo 41
-
Monza 41
-
Modena 34
-
Cesena 34
-
Juve Stabia 33
-
Catanzaro 32
-
Carrarese 29
-
Südtirol 28
-
Empoli 28
-
Avellino 28
-
Padova 25
-
Entella 23
-
Reggiana 20
-
Spezia 20
-
Bari 20
-
Sampdoria 19
-
Mantova 19
-
Pescara 14
Palermo in agguato
Il pareggio del Frosinone consente al Palermo di restare pienamente agganciato alla zona promozione, con i rosanero che condividono il terzo posto con il Monza a quota 41 punti. La squadra di Inzaghi, reduce dal netto successo del San Nicola, ha ora la possibilità di rosicchiare ulteriormente terreno nel prossimo turno.
La Serie B conferma ancora una volta il suo equilibrio: ogni giornata può cambiare scenari e gerarchie, soprattutto nelle prime posizioni.