Serie B, risultati finali e classifica aggiornata: frena il Frosinone. Palermo agganciato al terzo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 164405

Si chiude un pomeriggio intenso di Serie B, con diversi verdetti che incidono direttamente sulla zona alta della classifica. Il Palermo, vittorioso ieri sera a Bari, guarda con attenzione ai risultati delle dirette concorrenti e incassa una notizia favorevole dal pareggio del Frosinone.

Tra i campi più attesi, frena la corsa dei ciociari, che non vanno oltre l’1-1, mentre il Venezia continua a correre vincendo ancora e mantenendo la vetta. Passi avanti importanti anche per Avellino e Südtirol, entrambe vittoriose, mentre restano in difficoltà diverse squadre della zona rossa.

Risultati finali di giornata

  • Avellino – Cesena 3-1

  • Empoli – Modena 0-0

  • Entella – Frosinone 1-1

  • Südtirol – Catanzaro 2-1

  • Venezia – Carrarese 2-1

Risultati che ridisegnano parzialmente gli equilibri in classifica, soprattutto alle spalle della capolista.

Classifica Serie B aggiornata

  1. Venezia 47

  2. Frosinone 46

  3. Palermo 41

  4. Monza 41

  5. Modena 34

  6. Cesena 34

  7. Juve Stabia 33

  8. Catanzaro 32

  9. Carrarese 29

  10. Südtirol 28

  11. Empoli 28

  12. Avellino 28

  13. Padova 25

  14. Entella 23

  15. Reggiana 20

  16. Spezia 20

  17. Bari 20

  18. Sampdoria 19

  19. Mantova 19

  20. Pescara 14

Palermo in agguato

Il pareggio del Frosinone consente al Palermo di restare pienamente agganciato alla zona promozione, con i rosanero che condividono il terzo posto con il Monza a quota 41 punti. La squadra di Inzaghi, reduce dal netto successo del San Nicola, ha ora la possibilità di rosicchiare ulteriormente terreno nel prossimo turno.

La Serie B conferma ancora una volta il suo equilibrio: ogni giornata può cambiare scenari e gerarchie, soprattutto nelle prime posizioni.

Altre notizie

primavera palermo

Primavera, Palermo corsaro a Cosenza: rimonta e poker rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
626055760_1457792309331885_88897925472550571_n

Serie B LIVE – risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
a4a9a054-8645-45c0-b2d2-ed816ea16621

Palermo, Inzaghi festeggia sui social: la stories dopo il 0-3 di Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 150709

Le Douaron: «Vittoria importante, segnare per il Palermo è sempre speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
0d598df6-ff6a-4e43-81c0-6db47c3239ea

Pohjanpalo rassicura Palermo: «Picciò, tutto a posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (82) diakitè

Il Secolo: “Sampdoria-Palermo, si lavora alla scambio Diakitè-Depaoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Primo Allenamento Stagionale Renzo Barbera Serie B 24-25 Palermo (88)

Stadio Barbera, ecco i progetti. Ma ancora nessuno li conosce

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
564c787f-ffaf-49e4-a9ac-8ec6d985057e

Quotidiano di Puglia: “Valanga rosa al San Nicola: Palermo implacabile, Bari ko 0-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Tuttosport: “Ambrosino al Modena, Palermo su Johnsen. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
b79f163b-eda9-47a1-ad05-dbf1df94890a

Tuttosport: “Bari-Palermo 0-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
b2e61afa-137a-4019-bb19-8202dced08b6

Tuttosport: “Palermo, blitz speranzA”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
del grosso

Primavera Palermo, trasferta a Cosenza per dare continuità

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-01-31 164405

Serie B, risultati finali e classifica aggiornata: frena il Frosinone. Palermo agganciato al terzo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 164612

Pisa ko anche col Sassuolo: Tramoni non basta, nerazzurri ultimi in classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
WhatsApp Image 2026-01-31 at 13.18.33

Athletic Club Palermo, ora serve ripartire: nerorosa attesi dall’Acireale a Gioiosa Marea

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
primavera palermo

Primavera, Palermo corsaro a Cosenza: rimonta e poker rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
626055760_1457792309331885_88897925472550571_n

Serie B LIVE – risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026