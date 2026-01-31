Palermo-Rui Modesto: le ultime

Potrebbe essere giunta ai titoli di coda l’avventura di Rui Modesto all’Udinese. Il laterale angolano, classe 1999, ha trovato pochissimo spazio nel corso di questa stagione, collezionando appena tre presenze ufficiali prima di prendere parte alla Coppa d’Africa con la propria Nazionale. Una situazione che, come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, potrebbe spingere il giocatore a cambiare aria già in questa sessione di mercato.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, e riferito ancora da Alessio Alaimo, Rui Modesto sarebbe finito nel mirino del Palermo, alla ricerca di un rinforzo sugli esterni in vista della seconda parte di stagione. Il profilo dell’angolano viene valutato dalla dirigenza rosanero come possibile sostituto di Diakité, destinato a lasciare il club siciliano nelle ultime ore di mercato.

Come sottolineato da Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com, sul giocatore non ci sarebbe però soltanto l’interesse del Palermo. Attenzione infatti alla concorrenza estera: il Copenhagen sarebbe pronto a tornare con decisione sul laterale bianconero, avendo già monitorato la situazione nei mesi scorsi.

Il futuro di Rui Modesto resta dunque aperto. L’Udinese valuta le soluzioni migliori per il classe ’99, mentre il Palermo osserva con attenzione, consapevole che l’operazione potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per completare le corsie esterne. Una pista da seguire con attenzione, come ribadito più volte da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com.