Palermo-Rui Modesto: le ultime

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
inzaghi mirri gardini osti (9)

Potrebbe essere giunta ai titoli di coda l’avventura di Rui Modesto all’Udinese. Il laterale angolano, classe 1999, ha trovato pochissimo spazio nel corso di questa stagione, collezionando appena tre presenze ufficiali prima di prendere parte alla Coppa d’Africa con la propria Nazionale. Una situazione che, come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, potrebbe spingere il giocatore a cambiare aria già in questa sessione di mercato.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, e riferito ancora da Alessio Alaimo, Rui Modesto sarebbe finito nel mirino del Palermo, alla ricerca di un rinforzo sugli esterni in vista della seconda parte di stagione. Il profilo dell’angolano viene valutato dalla dirigenza rosanero come possibile sostituto di Diakité, destinato a lasciare il club siciliano nelle ultime ore di mercato.

Come sottolineato da Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com, sul giocatore non ci sarebbe però soltanto l’interesse del Palermo. Attenzione infatti alla concorrenza estera: il Copenhagen sarebbe pronto a tornare con decisione sul laterale bianconero, avendo già monitorato la situazione nei mesi scorsi.

Il futuro di Rui Modesto resta dunque aperto. L’Udinese valuta le soluzioni migliori per il classe ’99, mentre il Palermo osserva con attenzione, consapevole che l’operazione potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per completare le corsie esterne. Una pista da seguire con attenzione, come ribadito più volte da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com.

Altre notizie

Screenshot 2026-01-31 182019

Napoli-Fiorentina, lo striscione della Curva B per la Sicilia colpita dal ciclone Harry: «Che il Sud torni a brillare»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
nicola-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Cremonese-Inter, i convocati di Nicola: c’è Johnsen, obiettivo di mercato del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
tramoni (1)

Tramoni, social in fiamme: i tifosi del Palermo protestano, spunta il like del giocatore

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
palermo modena 1-1 (71) tifosi

Palermo-Empoli, già oltre 20 mila presenze attese al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Cristiano-Del-Grosso (1)

Primavera Palermo, Del Grosso esalta la rimonta: «Spirito e fisicità, questa è la nostra strada»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 164405

Serie B, risultati finali e classifica aggiornata: frena il Frosinone. Palermo agganciato al terzo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
primavera palermo

Primavera, Palermo corsaro a Cosenza: rimonta e poker rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
a4a9a054-8645-45c0-b2d2-ed816ea16621

Palermo, Inzaghi festeggia sui social: la stories dopo il 0-3 di Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 150709

Le Douaron: «Vittoria importante, segnare per il Palermo è sempre speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
palermo cremonese 2-3 (68) Verre

Verre-Perugia, primi contatti: si valuta il ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 145645

Padova, ufficiale Di Mariano: contratto fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
0d598df6-ff6a-4e43-81c0-6db47c3239ea

Pohjanpalo rassicura Palermo: «Picciò, tutto a posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-01-31 191254

Serie B: all’Adriatico termina 2-2 tra Pescara e Mantova. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia-Carrarese, Stroppa: «Altro step in avanti, ora testa al Frosinone»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 185306

Serie A: al “Maradona” Napoli avanti 1-0 sulla Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Alberto Gilardino (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Pisa, Gilardino a rischio esonero: contatti con Gianpaolo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 182019

Napoli-Fiorentina, lo striscione della Curva B per la Sicilia colpita dal ciclone Harry: «Che il Sud torni a brillare»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026