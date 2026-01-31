Primavera Palermo, Del Grosso esalta la rimonta: «Spirito e fisicità, questa è la nostra strada»

Soddisfazione e orgoglio nelle parole di Cristiano Del Grosso, allenatore della Primavera del Palermo, dopo la vittoria in rimonta ottenuta sul campo del Cosenza. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, il tecnico rosanero ha sottolineato lo spirito e la determinazione mostrati dalla squadra.

«È stata una partita emozionante – ha spiegato Del Grosso – i ragazzi hanno messo in campo il giusto atteggiamento. Ho visto una squadra che ha lottato su ogni pallone e questo ci ha permesso di ribaltare il risultato».

Nel corso dell’analisi, l’allenatore ha evidenziato anche le difficoltà affrontate nella prima frazione di gioco: «Nel primo tempo abbiamo commesso qualche errore legato alla nostra voglia di giocare palla a terra. Nella ripresa, invece, siamo stati bravi a capire come sfruttare meglio le nostre caratteristiche, in particolare la fisicità».

Un successo dal peso specifico importante, maturato su un campo complicato: «Portiamo a casa tre punti fondamentali su un terreno dove il Cosenza aveva perso soltanto una partita prima di oggi. Questo dimostra che sta emergendo la nostra forza».

Infine, lo sguardo è già rivolto al futuro: «Vogliamo continuare su questa strada. La crescita del gruppo passa anche da prestazioni come questa».