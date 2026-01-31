Palermo-Empoli, già oltre 20 mila presenze attese al Barbera
Il Renzo Barbera si prepara a una cornice importante in vista di Palermo-Empoli. A una settimana dalla gara di campionato, sono già 20.278 le presenze attese sugli spalti dell’impianto di viale del Fante.
Il dato è stato comunicato direttamente dal Palermo F.C. attraverso i propri canali ufficiali, a conferma del clima di entusiasmo che circonda la squadra di Filippo Inzaghi, reduce dalla convincente vittoria in trasferta contro il Bari.
Un segnale chiaro di vicinanza da parte del popolo rosanero, pronto a sostenere la squadra in un match chiave per la corsa nelle zone alte della classifica. Il numero delle presenze è destinato a crescere nei prossimi giorni, con il Barbera che si avvia verso un’altra serata di grande partecipazione.