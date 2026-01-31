Tramoni, social in fiamme: i tifosi del Palermo protestano, spunta il like del giocatore

La trattativa sfumata tra Palermo e Pisa per Matteo Tramoni continua a far discutere, soprattutto sui social. Nelle ultime ore il profilo Instagram del calciatore francese è stato preso d’assalto dai tifosi rosanero, delusi per l’esito negativo dell’operazione e convinti che il club nerazzurro abbia fatto perdere tempo al Palermo durante una fase delicata del mercato.

Tra i numerosi commenti apparsi sotto i post di Tramoni, uno in particolare ha attirato l’attenzione per i toni duri utilizzati e per un dettaglio che non è passato inosservato. Il messaggio recita:

«La dirigenza del Pisa, Gilardino e lo stesso Tramoni, hanno giocato sporco, hanno solo fatto perdere tempo ad una squadra che aveva bisogno di rinforzi… Questo dimostra che genere di incapaci nel declinare una trattativa sono»

Il commento, oltre a essere diventato virale tra i sostenitori del Palermo, ha ricevuto anche un like dello stesso Tramoni, elemento che ha ulteriormente alimentato polemiche e interpretazioni. Un gesto che molti tifosi hanno letto come una presa di posizione, mentre altri lo considerano una semplice leggerezza social destinata però a fare rumore.

La situazione conferma come il mancato trasferimento del francese resti un tema sensibile nell’ambiente rosanero, soprattutto alla luce delle recenti difficoltà del Pisa e della posizione di classifica che vede i nerazzurri in fondo alla graduatoria. Nel frattempo, il Palermo guarda avanti, ma il “caso Tramoni” continua a vivere anche lontano dal campo, tra commenti, reazioni e like che diventano notizia.