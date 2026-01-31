Cremonese-Inter, i convocati di Nicola: c’è Johnsen, obiettivo di mercato del Palermo
Mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati della Cremonese per la sfida contro l’Inter, valida per la 23ª giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 1° febbraio alle ore 18 allo stadio “Zini”.
Tra i nomi presenti figura anche Dennis Johnsen, attaccante grigiorosso finito nelle ultime settimane nel mirino del Palermo, alla ricerca di rinforzi offensivi in vista della parte decisiva della stagione. La presenza del norvegese tra i convocati conferma come, almeno per il momento, il giocatore resti pienamente a disposizione di Nicola, nonostante le voci di mercato.
Non saranno invece della partita Barbieri (squalificato), oltre agli indisponibili Bondo, Collocolo, Moumbagna, Payero e Sanabria.
Di seguito l’elenco completo dei convocati:
PORTIERI
Audero, Silvestri, Nava
DIFENSORI
Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino
CENTROCAMPISTI
Pezzella, Zerbin, Floriani Mussolini, Vandeputte, Maleh, Grassi
ATTACCANTI
Djuric, Vardy, Johnsen, Bonazzoli
Il mercato resta sullo sfondo: il Palermo osserva, ma intanto Johnsen continua a far parte del gruppo grigiorosso, pronto a giocarsi le sue carte anche contro un avversario di prestigio come l’Inter.