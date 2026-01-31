Pisa in silenzio stampa dopo il ko con il Sassuolo
Clima teso in casa Pisa dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo. Al termine della gara dell’Arena Garibaldi, il club nerazzurro ha deciso di non far parlare nessun tesserato, scegliendo la strada del silenzio stampa.
Una decisione maturata a caldo dopo l’ennesimo risultato negativo, che complica ulteriormente la classifica del Pisa e alimenta il momento di difficoltà della squadra. Nessuna conferenza post partita, né dichiarazioni da parte dell’allenatore o dei calciatori: un segnale forte, che fotografa il malcontento e la tensione che si respirano nell’ambiente.