Napoli-Fiorentina, lo striscione della Curva B per la Sicilia colpita dal ciclone Harry: «Che il Sud torni a brillare»

Nel corso di Napoli-Fiorentina, dagli spalti del Maradona è arrivato un messaggio forte e carico di significato. In Curva B è stato esposto uno striscione di solidarietà rivolto alla Sicilia, duramente colpita dal maltempo e dal ciclone Harry, con un pensiero che abbraccia idealmente anche Niscemi e le comunità messe in ginocchio negli ultimi giorni.

Sul grande drappo si leggeva chiaramente:

«Terre di vulcani, di sole e di mare…

che il Sud Italia torni a brillare!»

Parole semplici ma profonde, firmate Curva B, che hanno attraversato lo stadio e superato i confini del campo, trasformando una partita di calcio in un momento di vicinanza autentica. Un messaggio che unisce Napoli e la Sicilia sotto lo stesso sentimento di appartenenza, ricordando come il calcio sappia farsi voce collettiva nei momenti più difficili.