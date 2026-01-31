Pisa, Gilardino a rischio esonero: contatti con Gianpaolo
Dopo la brutta sconfitta casalinga rimediata contro il Sassuolo, appare adesso visibilmente in bilico la panchina di Alberto Gilardino. La società nel post partita ha indetto un silenzio stampa, un scelta che sembrerebbe direttamente collegata alle riflessioni sulla panchina.
Infatti, secondo quanto riportato da Michele Bufalino di Sestaporta.news, la società nerazzurro starebbe seriamente pensando ad un cambio di panchina in vista del prosieguo del campionato. Inoltre, prende campo il nome di Marco Gianpaolo come possibile sostituto, nome già accostato ai toscani durante l’estate.