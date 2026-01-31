Serie A: al “Maradona” Napoli avanti 1-0 sulla Fiorentina

Si è appena conclusa al “Maradona” la prima metà di gioco nel match tra Napoli e Fiorentina. Vanno al riposo in vantaggio i partenopei, avanti con un parziale di 1-0.

Dopo i negativi ultimi risultati e l’eliminazione dalla Champions League, la formazione di Antonio Conte era chiamata al riscatto per risollevare il morale dell’ambiente. Cominciano bene l’incontro gli azzurri, che all’11’ minuto trovano subito la rete del vantaggio: rinvio di Meret, Hojlund ci mette il fisico per lasciar scorrere la palla senza toccarla, Vergara si infila nel buco creato dal compagno e batte De Gea con un sinistro rasoterra a incrociare.

Prova a reagire la viola, che al 25′ va vicinissima al gol del pari con un colpo di testa di Piccoli che si stampa sul palo. Un minuto dopo ci prova anche Gudmundsson, che colpisce di testa da due metri ma Meret gli nega la gioia del gol. Il Napoli riesce dunque ad andare al riposo con un importante vantaggio di misura.