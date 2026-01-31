Venezia-Carrarese, Stroppa: «Altro step in avanti, ora testa al Frosinone»

Gennaio 31, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Nel post partita del match tra Venezia e Carrarese, vinto dai padroni di casa sul risultato di 2-1, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei lagunari, Giovanni Stroppa, lanciando anche uno sguardo alla prossima sfida di alta classifica contro il Frosinone.

«La classifica non la guardiamo ancora, ma intanto abbiamo fatto un altro step – ha dichiarato il tecnico -. Domani si ricomincia a pensare al Frosinone. Abbiamo fatto la solita partita, anche se la squadra volte ha mostrato un po’ di disordine, doveva essere più scolastica e semplice nel gioco»

Stroppa ha poi aggiunto: «La Carrarese ha fatto qualcosa grazie ai nostri errori, come nel gol. Siamo stati bravi a reagire ed è stato tutto bellissimo. Esaltiamo le cose che funzionano in questo genere di partite»

Infine, il tecnico lancio uno sguardo al prossimo match di alta classifica: «Andremo a Frosinone con lo stesso spirito delle ultime settimane. Non possiamo dimenticare il percorso e la mentalità di questa squadra. Andiamo ad affrontare una squadra che è sempre stata davanti, mentre noi ci siamo per la prima volta. Loro hanno mostrato caparbietà, qualità e costanza. Sarà sicuramente una bella partita»

 

