Serie B: all’Adriatico termina 2-2 tra Pescara e Mantova. La classifica aggiornata

Gennaio 31, 2026
Termina in parità lo scontro salvezza tra Pescara e Mantova, in un match ricco di gol ed emozioni. Un pari che serve a poco ad entrambe le squadre, che restano ancora invischiate nelle zone basse della classifica.

Comincia bene il match la formazione di mister Modesto, che al 17′ trova il gol del vantaggio, con Ruocca che trasforma dagli 11 metri battendo Desplanches. Tredici minuti più tardi arriva la risposta degli adriatici: Caligara che riceve palla da Letizia, controlla con il mancino al volo e con il destro potente la mette dove Bardi non può arrivare, siglando la rete del momentaneo 1-1.

Ad inizio ripresa passa nuovamente in vantaggio la formazione ospite: Ruocca attacca l’area di rigore e con il destro di prima intenzione batte Desplanches, firmando la sua doppietta personale. Al 73′ arriva però la reazione di orgoglio da parte degli uomini di mister Gorgone, che si riportano sul risultato di parità grazie alla rete di Meazzi. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo vincente, uscendo dal campo con un punto per parte. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Venezia – 47

Frosinone – 46

Palermo – 41

Monza – 41

Modena – 34

Cesena – 34

Juve Stabia – 33

Catanzaro – 32

Carrarese – 29

Südtirol – 28

Empoli – 28

Avellino – 28

Padova – 25

Entella – 21

Reggiana – 20

Spezia – 20

Mantova – 20

Bari – 20

Sampdoria – 19

