Empoli, Dionisi: «A Palermo partita difficile, affrontiamo una corazzata»

Nel post partita del match tra Empoli e Modena, terminato sul risultato di parità, ha analizzato l’incontro il tecnico dei toscani, Alessio Dionisi, lanciando anche uno sguardo alla prossima sfida contro il Palermo.

«Siamo rimasti in campo per 90 minuti, come ho chiesto ai ragazzi in settimana. Dobbiamo cercare di migliorare passo dopo passo, senza accontentarci. Sono soddisfatto nella prestazione» ha dichiarato il tecnico, che ha poi lanciato uno sguardo una prossimo match contro il Palermo: «Ora ci aspetta una partita difficile contro una corazzata, per noi deve essere uno stimoli»

E sulla crescita della squadra, Dionisi non ha dubbi: «Per me eravamo cresciuti, poi a Carrara abbiamo fatto qualche passo indietro. Oggi abbiamo avuto una buona reazione dopo i primi 15 minuti in cui non riuscivamo a tenere palla. Siamo stati dentro le difficoltà e siamo cresciuti. La prossima sarà ancora più difficile. Dovremo essere in grado di valorizzare i nostri momenti»

Infine sulla gari di oggi: «Sapevamo che il Modena fosse una grande squadra e che oggi sarebbe stata difficile. Non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica nel finale. Guardiamo il lato positivo abbiamo portato a casa un punto. Noi prepariamo tutte le partite per attaccare forte nei primi minuti. All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà, poi ci siamo assestati»