Il Venezia batte 2-1 la Carrarese e conquista la vetta della classifica. Gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 194350

Arriva un importante vittoria casalinga per il Venezia, che batte la Carrarese sul risultato di 2-1 e trova il suo settimo successo consecutivo, conquistando la vetta della classifica.

Inizia subito forte la formazione di mister Stroppa, che al 25′ trova il gol che sblocca il risultato: Schingtienne recupera palla al limite dell’area avversaria e appoggia per Busio, che si aggiusta la palla e di sinistro scocca un tiro delizioso che sbatte sul secondo palo e si infila in rete.

Ad inizia ripresa arriva la risposta della Carrarese, che al 53′ riporta il risultato in parità: Hasa approfitta di un brutto errore di Stankovic e infila in rete a porta vuota. Il Venezia però non ci sta e all’82’ riesce nuovamente a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Schintegenne, che firma il definitivo gol del 2-1. Di seguito gli highlights del match:

 

