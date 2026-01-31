Seria A: al “Maradona” il Napoli batte 2-1 la Fiorentina. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 195644

Arriva un importante vittoria per il Napoli, che al “Maradona” batte per 2-1 la Fiorentina. Buona prestazione da parte dei partenopei, che tornano alla vittoria davanti al proprio pubblico.

Dopo i negativi ultimi risultati e l’eliminazione dalla Champions League, la formazione di Antonio Conte era chiamata al riscatto per risollevare il morale dell’ambiente. Cominciano bene l’incontro gli azzurri, che all’11’ minuto trovano subito la rete del vantaggio: rinvio di Meret, Hojlund ci mette il fisico per lasciar scorrere la palla senza toccarla, Vergara si infila nel buco creato dal compagno e batte De Gea con un sinistro rasoterra a incrociare.

Prova a reagire la viola, che al 25′ va vicinissima al gol del pari con un colpo di testa di Piccoli che si stampa sul palo. Un minuto dopo ci prova anche Gudmundsson, che colpisce di testa da due metri ma Meret gli nega la gioia del gol, con il primo tempo che termina sul risultato di 1-0.

Ad inizio ripresa arriva subito il raddoppio del Napoli: Gutierrez riceve palla da Vergara per l’uno contro uno con Gosens, rientra sul sinistro e fredda De Gea con un tiro a giro che si insacca sul palo lungo. Serve solo a rendere meno amaro il risultato la rete al 57′ da parte della Fiorentina firmata da Solomon, con la formazione di Antonio Conte che porta a casa i tre punti.

Una vittoria che rilancia il Napoli in classifica, portandosi a quota 46 punti. Mentre, resta ferma al terz’ultimo posto la Fiorentina con soltanto 17 punti all’attivo. La classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 52

Milan – 47

Napoli – 46

Roma – 43

Juventus – 42

Como – 40

Atalanta – 35

Lazio – 32

Bologna – 30

Udinese – 29

Sassuolo – 29

Cagliari – 25

Cremonese – 23

Parma – 23

Torino – 23

Genoa – 23

Lecce – 18

Fiorentina – 17

Verona – 14

Pisa – 14

