Bari-Palermo, la Curva Nord 12 sulla trasferta vietata: “Significativo il gesto di Inzaghi e la squadra”

In seguito alla vittoria di ieri del Palermo in casa del Bari, con trasferta vietata ai sostenitori rosanero, la “Curva Nord 12 Palermo” ha emanato un comunicato attraverso i propri canali social in cui esprime tutto il suo disappunto sull’ennesima trasferta vietata ai tifosi palermitani.

Questo il comunicato della Curva Nord 12:

“L’immagine più significativa di ieri per noi è stato vedere Pippo Inzaghi insieme all’intera squadra venire ad esultare a fine gara verso il settore ospiti completamente vuoto.

Una cosa tristissima ma un segnale forte, un gesto che abbiamo apprezzato e che fa più rumore delle parole, a sottolineare il silenzio che per 90 minuti ha accompagnato il nostro Palermo in questa trasferta.

Ormai queste decisioni non fanno più notizia!

Da un lato l’incompetenza di GOS e Prefettura, dall’altro l’indifferenza delle società verso questa pratica ormai di uso comune… ma forse è questo quello che si vuole, giocare partite e campionati nel più totale silenzio”