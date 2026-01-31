Empoli, Elia: «Contro il Palermo sarà una partita importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
b5a844c8-29e2-4890-9500-d31e61bedd37

Dopo il pareggio maturato oggi contro il Modena, in sala stampa ha preso la parola Salvatore Elia, attaccante dell’Empoli ed ex Palermo, che ha analizzato la prestazione della squadra soffermandosi anche sul momento del campionato e sulla prossima trasferta al Renzo Barbera.

«È un buon punto contro un Modena che sta bene – ha spiegato Elia – conoscevamo la gara d’andata ed era importante dare una risposta rispetto alla brutta prestazione di Carrara. Mi sembra che, almeno parzialmente, ci siamo riusciti. La strada che stiamo provando a imboccare è quella giusta».

Il numero offensivo dell’Empoli ha sottolineato l’atteggiamento mostrato dalla squadra: «Sapevamo di dover fare una partita diversa dalle altre, anche perché arrivavamo da due sconfitte. A mio parere abbiamo interpretato la gara nella maniera corretta. Ci manca forse un po’ di concretezza negli ultimi venti metri, ma guardiamo il lato positivo e portiamoci a casa questo punto».

Un risultato che apre ora una serie di sfide contro squadre in lotta per i playoff, a partire proprio dalla trasferta di Palermo: «Adesso arrivano partite importanti, come quella di Palermo e poi la gara contro la Juve Stabia. Sarà un periodo in cui arriveranno risposte anche sui nostri reali obiettivi. Noi però guardiamo partita dopo partita: il nostro obiettivo è fare più punti possibili e poi alla fine tirare le somme».

Elia ha parlato anche del suo impiego sulla fascia sinistra: «Fortunatamente due anni fa in Serie B ho giocato spesso da quinto a sinistra, quindi mi sono abituato. Sono a disposizione: che giochi a destra o a sinistra per me non cambia molto. Ovviamente serve un po’ di adattamento durante la settimana, ma è una cosa che mi viene naturale. Offensivamente, magari a sinistra, ho anche più soluzioni».

Infine, un passaggio sulla fase offensiva e sugli obiettivi stagionali: «Condivido il fatto che ci manchi un po’ di concretezza negli ultimi venti metri. In questa categoria le occasioni vanno sfruttate. Le due sconfitte precedenti forse ci hanno tolto un po’ di brillantezza, ma con questo punto e con la serenità che prenderemo durante la settimana sono sicuro che le cose arriveranno».

Sulla classifica, Elia predica prudenza: «Io sono il primo a non voler mettere obiettivi troppo alti. Conosco bene questa categoria: è un attimo che ti porta su e un attimo che ti porta giù. Il primo obiettivo deve essere la salvezza, poi eventualmente si potrà pensare a qualcosa in più».

Altre notizie

palermo mantova 2-2 (116) Magnani artioli

Bari, si tratta con il Mantova per Artioli: contatti in corso

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
MODESTO MANTOVA

Modesto dopo Pescara-Mantova: «Punto importante, ma mancano cinismo e cattiveria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
gorgone-jpg

Gorgone dopo Pescara-Mantova: «Il gol annullato è imbarazzante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file1 (22)

Brugman dopo Pescara-Mantova: «Voglio riportare la squadra dove merita»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 202546

Serie B: pari a reti bianche tra Sampdoria e Spezia dopo i primi 45. Brunori in campo dal primo minuto

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
2eca6e45-fe46-4e26-a21d-2d4bd2e5b16d

Empoli, Dionisi: «Adesso il Palermo, non partiamo battuti»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 194350

Il Venezia batte 2-1 la Carrarese e conquista la vetta della classifica. Gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 192824

Empoli, Dionisi: «A Palermo partita difficile, affrontiamo una corazzata»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 191254

Serie B: all’Adriatico termina 2-2 tra Pescara e Mantova. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia-Carrarese, Stroppa: «Altro step in avanti, ora testa al Frosinone»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 164405

Serie B, risultati finali e classifica aggiornata: frena il Frosinone. Palermo agganciato al terzo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
626055760_1457792309331885_88897925472550571_n

Serie B LIVE – risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo mantova 2-2 (116) Magnani artioli

Bari, si tratta con il Mantova per Artioli: contatti in corso

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
MODESTO MANTOVA

Modesto dopo Pescara-Mantova: «Punto importante, ma mancano cinismo e cattiveria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
gorgone-jpg

Gorgone dopo Pescara-Mantova: «Il gol annullato è imbarazzante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file1 (22)

Brugman dopo Pescara-Mantova: «Voglio riportare la squadra dove merita»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 202546

Serie B: pari a reti bianche tra Sampdoria e Spezia dopo i primi 45. Brunori in campo dal primo minuto

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026