Empoli, Elia: «Contro il Palermo sarà una partita importante»

Dopo il pareggio maturato oggi contro il Modena, in sala stampa ha preso la parola Salvatore Elia, attaccante dell’Empoli ed ex Palermo, che ha analizzato la prestazione della squadra soffermandosi anche sul momento del campionato e sulla prossima trasferta al Renzo Barbera.

«È un buon punto contro un Modena che sta bene – ha spiegato Elia – conoscevamo la gara d’andata ed era importante dare una risposta rispetto alla brutta prestazione di Carrara. Mi sembra che, almeno parzialmente, ci siamo riusciti. La strada che stiamo provando a imboccare è quella giusta».

Il numero offensivo dell’Empoli ha sottolineato l’atteggiamento mostrato dalla squadra: «Sapevamo di dover fare una partita diversa dalle altre, anche perché arrivavamo da due sconfitte. A mio parere abbiamo interpretato la gara nella maniera corretta. Ci manca forse un po’ di concretezza negli ultimi venti metri, ma guardiamo il lato positivo e portiamoci a casa questo punto».

Un risultato che apre ora una serie di sfide contro squadre in lotta per i playoff, a partire proprio dalla trasferta di Palermo: «Adesso arrivano partite importanti, come quella di Palermo e poi la gara contro la Juve Stabia. Sarà un periodo in cui arriveranno risposte anche sui nostri reali obiettivi. Noi però guardiamo partita dopo partita: il nostro obiettivo è fare più punti possibili e poi alla fine tirare le somme».

Elia ha parlato anche del suo impiego sulla fascia sinistra: «Fortunatamente due anni fa in Serie B ho giocato spesso da quinto a sinistra, quindi mi sono abituato. Sono a disposizione: che giochi a destra o a sinistra per me non cambia molto. Ovviamente serve un po’ di adattamento durante la settimana, ma è una cosa che mi viene naturale. Offensivamente, magari a sinistra, ho anche più soluzioni».

Infine, un passaggio sulla fase offensiva e sugli obiettivi stagionali: «Condivido il fatto che ci manchi un po’ di concretezza negli ultimi venti metri. In questa categoria le occasioni vanno sfruttate. Le due sconfitte precedenti forse ci hanno tolto un po’ di brillantezza, ma con questo punto e con la serenità che prenderemo durante la settimana sono sicuro che le cose arriveranno».

Sulla classifica, Elia predica prudenza: «Io sono il primo a non voler mettere obiettivi troppo alti. Conosco bene questa categoria: è un attimo che ti porta su e un attimo che ti porta giù. Il primo obiettivo deve essere la salvezza, poi eventualmente si potrà pensare a qualcosa in più».