Empoli, Dionisi: «Adesso il Palermo, non partiamo battuti»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
2eca6e45-fe46-4e26-a21d-2d4bd2e5b16d

Finisce senza reti il confronto del Castellani tra Empoli e Modena, ma Alessio Dionisi guarda il bicchiere mezzo pieno. Dopo le difficoltà delle ultime uscite, il tecnico azzurro sottolinea la crescita della squadra, pur ammettendo che il percorso è ancora lungo.

«È stato sicuramente un Empoli migliore rispetto alle ultime due gare – ha spiegato Dionisi – ma dobbiamo fare ancora uno step in avanti dal punto di vista prestazionale. Non siamo partiti benissimo, il Modena ha impattato meglio, però pian piano siamo usciti e qualche pericolo lo abbiamo creato. Il margine di crescita c’è e dobbiamo esserne consapevoli».

L’allenatore azzurro riconosce i meriti degli avversari e il diverso momento delle due squadre: «Nei primi dieci minuti abbiamo pagato anche l’esperienza. Loro hanno già un percorso alle spalle, i nostri ragazzi invece lo devono costruire. Bastava allungarli un po’ di più, lì abbiamo fatto poco. Poi però siamo stati bravi a reagire: qualcuno che aveva iniziato male ha iniziato a giocare, abbiamo vinto più duelli e siamo usciti da situazioni complicate».

Segnali positivi soprattutto nella gestione della gara: «Abbiamo chiuso il primo tempo con un calcio d’angolo e una rimessa offensiva, e questo ci ha dato fiducia per la ripresa. Sono soddisfatto della prestazione, anche se negli ultimi dieci minuti abbiamo gestito male alcune situazioni: potevamo attaccare meglio sugli esterni e arrivare più velocemente al cross».

Dionisi si sofferma anche sulla superiorità numerica finale e sulle difficoltà nel concretizzare: «In dieci contro undici non è scritto che vinci. È mancata un po’ di lucidità e di qualità, figlie dell’inesperienza e della stanchezza. Abbiamo mosso la palla lentamente e questo ha permesso al Modena di fare densità in area. Quando abbiamo crossato lo abbiamo fatto in modo leggibile».

Ampio spazio anche alle scelte tattiche, in particolare l’utilizzo di Salvatore Elia a sinistra: «Salvatore ha fatto una buona partita, giocando a piede invertito è riuscito a rientrare e da una sua azione è nata l’occasione più grande della gara. Peccato non aver segnato. Anche Gnacchiti si è adattato bene al ruolo, l’equilibrio di squadra c’era».

Sul tema ricorrente della poca conclusività: «Caliamo poco in porta. Non abbiamo grandi tiratori, ma tra non calciare bene e non calciare c’è differenza. Se arrivi in area devi tirare, altrimenti poi gli altri ripartono. Questo dobbiamo migliorarlo, insieme al tempo del cross».

Capitolo mercato e nuovi innesti: «Candela e Fila hanno fatto bene, ci migliorano e ci completano. Anche con pochi allenamenti ho ritenuto giusto inserirli. Simone, pur non entrando, ha dato un contributo importante dalla panchina: questa è una cosa che ci mancava».

Infine, il tema più delicato: gli obiettivi. Dionisi predica realismo, soprattutto in vista della prossima trasferta al Barbera contro il Palermo:
«Dobbiamo fare di tutto per stare a sinistra della classifica. Se poi riusciremo ad avvicinarci a chi sta più in alto, allora potremo sognare. Ma dobbiamo essere onesti: la nostra posizione attuale è quella che meritiamo. Va migliorata passo dopo passo. La prossima sarà una partita molto difficile, ci sono valori e investimenti diversi, ma non partiamo mai battuti».

Altre notizie

palermo mantova 2-2 (116) Magnani artioli

Bari, si tratta con il Mantova per Artioli: contatti in corso

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
MODESTO MANTOVA

Modesto dopo Pescara-Mantova: «Punto importante, ma mancano cinismo e cattiveria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
gorgone-jpg

Gorgone dopo Pescara-Mantova: «Il gol annullato è imbarazzante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file1 (22)

Brugman dopo Pescara-Mantova: «Voglio riportare la squadra dove merita»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 202546

Serie B: pari a reti bianche tra Sampdoria e Spezia dopo i primi 45. Brunori in campo dal primo minuto

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
b5a844c8-29e2-4890-9500-d31e61bedd37

Empoli, Elia: «Contro il Palermo sarà una partita importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
palermo cremonese 2-3 (61) tifosi curva nord

Bari-Palermo, la Curva Nord 12 sulla trasferta vietata: “Significativo il gesto di Inzaghi e la squadra”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 194350

Il Venezia batte 2-1 la Carrarese e conquista la vetta della classifica. Gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 192824

Empoli, Dionisi: «A Palermo partita difficile, affrontiamo una corazzata»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 191254

Serie B: all’Adriatico termina 2-2 tra Pescara e Mantova. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia-Carrarese, Stroppa: «Altro step in avanti, ora testa al Frosinone»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 182019

Napoli-Fiorentina, lo striscione della Curva B per la Sicilia colpita dal ciclone Harry: «Che il Sud torni a brillare»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo mantova 2-2 (116) Magnani artioli

Bari, si tratta con il Mantova per Artioli: contatti in corso

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
MODESTO MANTOVA

Modesto dopo Pescara-Mantova: «Punto importante, ma mancano cinismo e cattiveria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
gorgone-jpg

Gorgone dopo Pescara-Mantova: «Il gol annullato è imbarazzante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file1 (22)

Brugman dopo Pescara-Mantova: «Voglio riportare la squadra dove merita»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 202546

Serie B: pari a reti bianche tra Sampdoria e Spezia dopo i primi 45. Brunori in campo dal primo minuto

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026