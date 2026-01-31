Serie B: pari a reti bianche tra Sampdoria e Spezia dopo i primi 45. Brunori in campo dal primo minuto
Si conclude con un nulla di fatto a “Marassi” la prima frazione di gioco del match tra Sampdoria e Spezia. Prima metà di gara con poche emozioni, che termina sul risultato di 0-0. In campo dal primo minuto l’ex Palermo, Matteo Brunori, che non è ancora riuscito a trovare la via del gol.
Parte forte lo Spezia, che al 13′ va vicinissimo al gol: Beruatto serve palla per Sernicola che va a colpo sicuro, ma fa il miracolo Cicconi che devia sul palo. Cinque minuti più tardi arriva la risposta dei blucerchiati, con Brunori che prova il tiro a centro area, ma il suo destro viene murato da Ruggeri.
Al 40′ l’italo-brasiliano prova nuovamente a portare in vantaggio i blucerchiati: palla nell’area dello Spezia, Brunori ci si avventa e calcia da terra trovando però Radunovic, la palla resta lì ma l’ex Palermo non trova il pallone per il tap-in sulla marcatura di Ruggero. Termina dunque 0-0 la prima frazione di gioco.