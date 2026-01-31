Brugman dopo Pescara-Mantova: «Voglio riportare la squadra dove merita»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file1 (22)

 

Allo stadio Adriatico finisce 2-2 la sfida tra Pescara e Mantova. Un pareggio che lascia sensazioni contrastanti, ma anche segnali di fiducia, come sottolineato da Gaston Brugman nel post-partita.

Il centrocampista biancazzurro, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato così la gara: «Ci tenevamo a vincere, ma siamo stati bravi a riprenderla. Sono fiducioso, ora tutti insieme». Emozioni forti per l’uruguaiano, tornato a vestire la maglia del Pescara: «Avevo i brividi perché ho fatto sei anni qui, questa gente mi ha sempre dimostrato amore. Ci tenevo a ringraziare tutti e voglio riportare il Pescara dove merita».

Brugman ha poi parlato della sua condizione e del ruolo nello spogliatoio: «Sto bene perché mi stavo allenando. Qui è importante dimostrare qualcosa anche con l’esperienza. In due giorni ho fatto tutto, avevo bisogno di stimoli». Sulla lotta salvezza, il messaggio è chiaro: «Tutti crediamo nella salvezza, il gruppo ci crede e lotterà». Non manca infine una nota polemica: «Sono dispiaciuto per questi ripetuti errori arbitrali».

