Gorgone dopo Pescara-Mantova: «Il gol annullato è imbarazzante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
gorgone-jpg

 

Allo stadio Adriatico termina 2-2 il match tra Pescara e Mantova. Al termine della gara il tecnico biancazzurro Giorgio Gorgone ha analizzato la prestazione della squadra in conferenza stampa, soffermandosi sugli episodi e sul momento delicato che sta attraversando il Delfino.

L’allenatore ha chiarito subito il contesto della partita: «È ridicolo parlare solo degli episodi, ma pensare che il Pescara possa dominare le partite è utopistico. Le gare sono sul filo del rasoio, sporche, e tutto è enfatizzato dalla posizione di classifica». Gorgone ha poi commentato alcune decisioni arbitrali: «Ho contestato perché a Castellammare abbiamo subito una cosa simile. Il gol annullato a Olzer è stato imbarazzante».

Sui gol subiti e sulla prestazione complessiva, il tecnico ha spiegato: «Abbiamo preso il secondo gol in modo imbarazzante, ma la squadra non ha giocato meno bene. Credo che prima o poi qualcosa si sposterà dalla nostra parte. Le partite saranno così, i gol li facciamo, ma dobbiamo stare molto più attenti».

Gorgone ha evidenziato la necessità di una svolta mentale: «La verità è che abbiamo bisogno di una botta di positività, di una vittoria per avere più tranquillità. Non siamo stati sereni, facciamo fatica a fare gol e dobbiamo lavorarci, soprattutto nella gestione della pressione». Sul futuro resta fiducioso: «Mancano tante partite, i punti ci sono e il calcio riserva momenti positivi. Io ci credo ancora, abbiamo bisogno di un paio di risultati».

Infine, alcune considerazioni sulle scelte tecniche: «Ho penalizzato Meazzi e gliel’ho detto. Ha caratteristiche diverse, ma è un giocatore strepitoso. Abbiamo bisogno di tutti. Insigne oggi non era pronto per giocare. Dobbiamo iniziare a sbagliare il meno possibile».

