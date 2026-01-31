Modesto dopo Pescara-Mantova: «Punto importante, ma mancano cinismo e cattiveria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
MODESTO MANTOVA

Allo stadio Adriatico termina 2-2 la sfida tra Pescara e Mantova. Al termine dell’incontro il tecnico biancorosso Francesco Modesto ha analizzato la gara in conferenza stampa, mostrando fiducia nonostante il pareggio.

L’allenatore del Mantova ha parlato di rammarico per l’andamento del match: «È un bicchiere mezzo vuoto per come è andata. I ragazzi hanno interpretato bene la gara, il Pescara ha qualità. Potevamo fare molto meglio perché abbiamo creato tante palle-gol». Nonostante tutto, Modesto guarda agli aspetti positivi: «Ci teniamo il punto, non era semplice giocare qui. Con questo spirito sono fiducioso».

Sul risultato finale il tecnico ha aggiunto: «Potevamo vincere e non ci siamo riusciti, ma dobbiamo essere consapevoli del nostro percorso. Stiamo crescendo e dobbiamo alzare ancora il livello». Qualche rimpianto anche sotto porta: «Dovevamo essere più cinici, sul secondo gol abbiamo sbagliato, ma abbiamo creato tante situazioni».

Infine, un commento sugli avversari e sugli episodi: «Non ho mai visto il Pescara soffrire nonostante i risultati non siano arrivati. Sugli episodi arbitrali non so rispondere, non ho ancora rivisto nulla. Speriamo di continuare così e di dare soddisfazioni ai nostri tifosi».

