Bari, si tratta con il Mantova per Artioli: contatti in corso

Nuovo nome sul taccuino del Bari per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club biancorosso ha avviato i primi contatti con il Mantova per Federico Artioli, mediano classe 2001 attualmente in forza ai biancorossi lombardi.

Il profilo di Artioli piace molto alla dirigenza del Bari, che è alla ricerca di un centrocampista giovane ma già pronto. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2027 e rappresenta un obiettivo concreto per questa fase di mercato. I dialoghi tra i due club sono già in corso e, nelle prossime ore, potrebbero esserci sviluppi importanti che porterebbero a un possibile accordo.