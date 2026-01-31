Serie B, Ricci decide allo scadere: Sampdoria-Spezia 1-0. Brunori sostituito al 67′. La classifica aggiornata

La Sampdoria conquista tre punti pesantissimi battendo lo Spezia 1-0 allo stadio Marassi al termine di una gara intensa e combattuta, decisa solo nel finale. Una sfida tesa, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo, soprattutto nel primo tempo chiuso sullo 0-0.

Nella prima frazione le occasioni non mancano: lo Spezia colpisce un palo con Sernicola, mentre la Sampdoria va vicina al gol con Brunori, fermato da Radunovic da distanza ravvicinata. Proprio Brunori, schierato dal 1’, resta in campo per 67 minuti prima di lasciare il posto a Massimo Coda.

Nella ripresa il match si accende ulteriormente, con occasioni da una parte e dall’altra e un finale nervoso, segnato anche da due espulsioni, una per parte. Quando la partita sembra avviata verso il pareggio, al 90’ arriva l’episodio decisivo: Matteo Ricci trova il gol dell’1-0 facendo esplodere Marassi e regalando alla Sampdoria una vittoria fondamentale in chiave salvezza.

 

La classifica aggiornata

Venezia – 47

Frosinone – 46

Palermo – 41

Monza – 41

Modena – 34

Cesena – 34

Juve Stabia – 33

Catanzaro – 32

Carrarese – 29

Südtirol – 28

Empoli – 28

Avellino – 28

Padova – 25

Sampdoria – 22

Entella – 21

Reggiana – 20

Spezia – 20

Mantova – 20

Bari – 20

Pescara – 15

