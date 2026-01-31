Serie A: Cagliari avanti 2-0 all’intervallo sul Verona
Il Cagliari chiude in vantaggio 2-0 il primo tempo del match di Serie A contro il Verona, al termine di una frazione ben interpretata dai rossoblù, cinici sotto porta e ordinati nella gestione del gioco.
La squadra di casa prende progressivamente il controllo del possesso, cercando con pazienza il varco giusto nella difesa scaligera. Il vantaggio arriva al 36’: bella azione corale del Cagliari, con Luca Mazzitelli che finalizza il lavoro di squadra scaricando il pallone nell’angolino basso e firmando l’1-0.
Il Verona prova a reagire con qualche conclusione dalla distanza, ma senza creare reali pericoli. Nel finale di tempo il Cagliari colpisce ancora: al 45’+2’ Sebastiano Esposito pennella un cross morbido in area per Semih Kılıçsoy, che controlla e conclude rapidamente battendo il portiere. Dopo un breve check del VAR, il gol viene convalidato e manda le squadre negli spogliatoi sul 2-0.