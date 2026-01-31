Padova, ufficiale Di Mariano: contratto fino al 2028

PADOVA – Il Calcio Padova mette a segno un innesto di esperienza e qualità. Il club biancoscudato ha ufficializzato l’arrivo di Francesco Di Mariano, classe 1996, prelevato a titolo definitivo dal Modena FC. L’esterno offensivo ha firmato un contratto che lo legherà al Padova fino al 30 giugno 2028.

Nato a Palermo il 20 aprile 1996, Di Mariano è un attaccante-centrocampista di 178 centimetri, dotato di duttilità e abituato a muoversi su tutto il fronte offensivo. Cresciuto calcisticamente nella scuola calcio Ribolla Palermo, fondata dallo zio materno Salvatore Schillaci, a 13 anni entra nel settore giovanile del Lecce, club con cui esordisce tra i professionisti il 9 settembre 2012 in Lega Pro, sotto la guida di Franco Lerda.

Nel 2013 passa alla Roma, con cui disputa due stagioni nel campionato Primavera, prima di avviare una lunga carriera tra Serie B e Serie C. Le esperienze con Ancona e Monopoli anticipano il biennio al Novara in Serie B, dove colleziona 53 presenze e 4 gol. Nel 2018 il trasferimento al Venezia segna una svolta importante: con i lagunari Di Mariano diventa protagonista, chiudendo la prima stagione con 8 reti in 29 presenze e contribuendo, negli anni successivi, alla storica promozione in Serie A. Decisiva, in particolare, la rete segnata nella finale di andata dei play-off contro il Cittadella, che spalanca al Venezia il ritorno nella massima serie dopo 19 anni.

Il 22 agosto 2021 l’esordio in Serie A, proprio allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Poco dopo il ritorno al Lecce, con cui conquista un’altra promozione in A da protagonista, realizzando 5 gol in 29 partite. Nell’estate 2022 l’approdo al Palermo, dove totalizza 77 presenze e 5 reti, prima del passaggio al Modena nell’estate 2025: in Emilia chiude con 17 presenze e un gol, realizzato contro il Venezia.

Nel curriculum di Di Mariano anche le presenze con le Nazionali giovanili italiane Under 16 e Under 17 e con la B Italia, con una rete messa a segno contro Israele nel settembre 2012.

Ora una nuova sfida: Padova punta su esperienza, duttilità e personalità per rinforzare il proprio progetto tecnico. Di Mariano è pronto a mettersi al servizio della squadra e a diventare un punto di riferimento nello scacchiere biancoscudato.