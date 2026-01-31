Pohjanpalo rassicura Palermo: «Picciò, tutto a posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026

Serie B. L’attaccante rosanero tranquillizza i tifosi dopo l’uscita per un colpo alla schiena contro il Bari.

0d598df6-ff6a-4e43-81c0-6db47c3239ea

PALERMO – L’allarme rientra. Joel Pohjanpalo ha voluto rassicurare personalmente tifosi e ambiente rosanero dopo l’apprensione seguita all’uscita dal campo nella gara vinta 3-0 a Bari. L’attaccante del Palermo, costretto a lasciare il terreno di gioco dopo il gol del raddoppio per un colpo alla schiena, ha inviato un messaggio sul canale WhatsApp ufficiale del club: «Picciò, tutto a posto».

Parole semplici ma chiarissime, che hanno immediatamente spento le preoccupazioni dei sostenitori del Palermo, già in ansia in vista della prossima sfida contro l’Empoli. Pohjanpalo, autore del suo tredicesimo gol stagionale al San Nicola, era uscito pochi minuti dopo la rete, facendo temere un possibile stop.

Il messaggio dell’attaccante finlandese conferma invece che si è trattato soltanto di una botta, senza conseguenze rilevanti. Una notizia importante per Filippo Inzaghi, che potrà contare sul suo bomber in un momento chiave della stagione, con il Palermo pienamente inserito nella corsa ai primi posti della classifica.

Il “vichingo” rosanero, leader tecnico e carismatico della squadra, continua dunque a guidare l’assalto del Palermo, dentro e fuori dal campo. E con un messaggio in perfetto stile palermitano ha rimesso serenità in tutto l’ambiente.

Altre notizie

palermo sampdoria serie b 1-0 (82) diakitè

Il Secolo: “Sampdoria-Palermo, si lavora alla scambio Diakitè-Depaoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Primo Allenamento Stagionale Renzo Barbera Serie B 24-25 Palermo (88)

Stadio Barbera, ecco i progetti. Ma ancora nessuno li conosce

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
564c787f-ffaf-49e4-a9ac-8ec6d985057e

Quotidiano di Puglia: “Valanga rosa al San Nicola: Palermo implacabile, Bari ko 0-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
b79f163b-eda9-47a1-ad05-dbf1df94890a

Tuttosport: “Bari-Palermo 0-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
b2e61afa-137a-4019-bb19-8202dced08b6

Tuttosport: “Palermo, blitz speranzA”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
del grosso

Primavera Palermo, trasferta a Cosenza per dare continuità

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
9f006f5e-6f45-430a-b4b3-3062930e8dc9

Giornale di Sicilia: “Bari-Palermo, le pagelle: Bani muro, Palumbo “mago”, Pohjanpalo fa 13”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
13545171-0e3c-4d84-b4b3-b4784666f6d7

Giornale di Sicilia: “Valanga rosa a Bari: Palermo travolgente, ora il sogno promozione è reale”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
G_lslGcX0AAtlOG

Giornale di Sicilia: “Diakité verso l’addio, Modesto resta in lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Giornale di Sicilia: “Dennis Johnsen è sempre più vicino al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
7af60584-6be7-4cc8-9a08-d610cdb3b7b1

Repubblica: “Augello stantuffo, Palumbo assist al bacio. Le pagelle di Bari-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
9e1e4e56-4830-4018-8fa5-e5571aa61e08

Repubblica: “Tre squilli rosanero. Il Palermo sbanca Bari e corre in classifica”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

0d598df6-ff6a-4e43-81c0-6db47c3239ea

Pohjanpalo rassicura Palermo: «Picciò, tutto a posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (82) diakitè

Il Secolo: “Sampdoria-Palermo, si lavora alla scambio Diakitè-Depaoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Primo Allenamento Stagionale Renzo Barbera Serie B 24-25 Palermo (88)

Stadio Barbera, ecco i progetti. Ma ancora nessuno li conosce

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
564c787f-ffaf-49e4-a9ac-8ec6d985057e

Quotidiano di Puglia: “Valanga rosa al San Nicola: Palermo implacabile, Bari ko 0-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Tuttosport: “Ambrosino al Modena, Palermo su Johnsen. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026