Pohjanpalo rassicura Palermo: «Picciò, tutto a posto»

PALERMO – L’allarme rientra. Joel Pohjanpalo ha voluto rassicurare personalmente tifosi e ambiente rosanero dopo l’apprensione seguita all’uscita dal campo nella gara vinta 3-0 a Bari. L’attaccante del Palermo, costretto a lasciare il terreno di gioco dopo il gol del raddoppio per un colpo alla schiena, ha inviato un messaggio sul canale WhatsApp ufficiale del club: «Picciò, tutto a posto».

Parole semplici ma chiarissime, che hanno immediatamente spento le preoccupazioni dei sostenitori del Palermo, già in ansia in vista della prossima sfida contro l’Empoli. Pohjanpalo, autore del suo tredicesimo gol stagionale al San Nicola, era uscito pochi minuti dopo la rete, facendo temere un possibile stop.

Il messaggio dell’attaccante finlandese conferma invece che si è trattato soltanto di una botta, senza conseguenze rilevanti. Una notizia importante per Filippo Inzaghi, che potrà contare sul suo bomber in un momento chiave della stagione, con il Palermo pienamente inserito nella corsa ai primi posti della classifica.

Il “vichingo” rosanero, leader tecnico e carismatico della squadra, continua dunque a guidare l’assalto del Palermo, dentro e fuori dal campo. E con un messaggio in perfetto stile palermitano ha rimesso serenità in tutto l’ambiente.