Il Secolo: “Sampdoria-Palermo, si lavora alla scambio Diakitè-Depaoli”

GENOVA – Sampdoria e Spezia si ritrovano al Ferraris a distanza di due mesi dal successo ligure dei bianchi al Picco, ma lo scenario è profondamente cambiato. La classifica resta corta e pericolosa, con entrambe ancora in piena zona rossa, ma ora è lo Spezia a precedere i blucerchiati di un punto. A mutare in maniera radicale sono soprattutto le squadre, rimodellate dal mercato invernale, come racconta Il Secolo XIX di Genova.

Le due dirigenze hanno infatti compreso come la salvezza passi inevitabilmente dall’innalzamento del livello tecnico delle rose. Se le scelte saranno state corrette lo dirà il campo, ma il rinnovamento è evidente da entrambe le parti. «È un momento di concitazione che vale per noi ma anche per le altre squadre», ha spiegato alla vigilia il tecnico blucerchiato Gregucci, parole riportate da Il Secolo XIX, «noi stiamo cambiando, lo Spezia sta cambiando e ha alzato il suo livello».

La Sampdoria potrebbe presentarsi oggi con appena cinque undicesimi della formazione schierata all’andata: Hadzikadunic, Cherubini, Henderson, Pafundi e Coda. Spazio invece a diversi volti nuovi arrivati a gennaio, con tre possibili debutti dal primo minuto: il giovanissimo difensore Palma, classe 2008, all’esordio assoluto in Serie B, e gli esterni Di Pardo e Cicconi, arrivati negli ultimissimi giorni di mercato. In totale sono otto gli innesti invernali blucerchiati, come ricostruisce ancora Il Secolo XIX.

Il mercato, però, non è ancora finito. La Sampdoria continua a lavorare su punta e centrocampista e resta aperta l’ipotesi di uno scambio proprio con lo Spezia: Soleri in blucerchiato e Bellemo in bianconero, operazione che potrebbe sbloccarsi già nelle prossime ore. Sullo sfondo resta anche l’asse con il Palermo, che ha sondato per Depaoli, ipotizzando uno scambio con Diakitè. I contatti tra le parti sono avviati, come sottolinea Il Secolo XIX di Genova, e il nome del laterale maliano resta uno dei più caldi di queste ultime ore di mercato.

Capitolo Barak: il centrocampista starebbe valutando se restare o chiedere la cessione. Ieri ha saltato l’allenamento e non è stato convocato, ufficialmente per un riacutizzarsi del problema alla caviglia. Situazione in evoluzione, così come quella legata a Giordano, in scadenza e senza rinnovo, mentre è ormai definito l’arrivo del giovane difensore Diop. «Sulla soddisfazione del mercato aspetterei lunedì», ha concluso Gregucci, dichiarazione riportata ancora da Il Secolo XIX, «stiamo cercando calciatori con le caratteristiche agonistiche che la Serie B richiede».