Venezia-Verona: intervento duro di Pohjanpalo, ammonito

In questi istanti Venezia e Verona stanno giocando, al Penzo, il match valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie A. In vantaggio sono proprio i padroni di casa grazie alla rete di Zerbin al 28′. Intanto arriva l’ammonizione per Joel Pohjanpalo, il centravanti finlandese prossimo a diventare un nuovo calciatore rosanero, colpisce duramente da dietro Coppola e il direttore di gara decide di ammonirlo. In alto la foto dell’intervento dell’attaccante.

