Venezia-Verona, si sblocca il match: sul tiro murato di Pohjanpalo c’è il tap-in di Zerbin

Si sblocca la sfida tra Venezia e Verona, gara valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie A. In campo tra gli 11 lagunari c’è Joel Pohjanpalo che con ogni probabilità saluterà i compagni al triplice fischio per approdare in rosanero. Proprio il centravanti finlandese si rende protagonista al 28′: destro dal limite murato da Coppola, sulla ribattuta arriva il tap-in di Zerbin. Ecco la clip della rete:

Gol all’esordio da titolare col Venezia per Zerbin.

