Venezia, il ds Antonelli in vista dei playoff: «Vogliamo regalare un sogno a questa piazza»

A pochi giorni dall’esordio nei playoff promozione di Serie B da parte del Venezia, che data la posizione di classifica eviterà di giocherà il turno preliminare accedendo direttamente alla semifinale, il ds del club lagunare Filippo Antonelli ha voluto fare il punto della situazione fra presente e futuro.

«Spezia? Per quanto riguarda la gara di venerdì con lo Spezia, tutti noi abbiamo metabolizzato la rabbia per il risultato finale e l’abbiamo trasformata in energia positiva in vista della semifinale. Vogliamo regalare un sogno a questa piazza e ai nostri tifosi, dando continuità al progetto tecnico intrapreso ormai da diverso tempo. Siamo convinti di aver costruito una rosa competitiva, che è cresciuta ulteriormente grazie al lavoro del Mister e per tutti noi il futuro ora è rappresentato solamente dalla partita di lunedì. Playoff? Ci aspettano due partite da affrontare con la massima lucidità, con coraggio ed energia portando avanti le idee di calcio che questa squadra ha fatto vedere già dall’inizio della stagione. I nostri calciatori sono consapevoli di rappresentare una città e un popolo intero, affronteranno la semifinale d’andata e quella di ritorno con lo stesso spirito che hanno messo nel corso di tutta questa grande stagione. L’onda di entusiasmo che ci ha caratterizzato dall’inizio dell’anno deve diventare sempre più alta e accompagnarci fino alla fine, con il supporto del nostro fantastico pubblico. Sotto questo punto di vista, i numeri rispetto alle passate stagioni sono in grande crescita, siamo contenti di aver superato le 4000 Supporters Card sottoscritte, ci stiamo organizzando e strutturando per essere competitivi in tutto e per tutto».

«Vanoli? Le voci di mercato che stanno circolando negli ultimi giorni sono tipiche del periodo e un indicatore chiaro dell’ottimo lavoro di Mister Vanoli, del suo staff, di tutta la squadra e anche della società. L’unica certezza che ho è che il Mister è concentrato al 100% sulla preparazione di questa semifinale playoff, tutti noi al Venezia FC pensiamo solo alla partita di lunedì. La società, come ha spiegato nei mesi scorsi anche il Presidente Niederauer, sta continuando a portare avanti il piano di ristrutturazione e lavorando per sistemare la situazione. A questo proposito, posso dire che uno dei due ban FIFA è stato risolto e un altro è in via di definizione, quindi la società potrà operare senza problemi sul mercato estivo costruendo una squadra competitiva in maniera sostenibile, a prescindere dalla categoria».