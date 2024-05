Pirlo presenta Palermo-Sampdoria: «Peccato non avere i tifosi al nostro fianco in una partita così importante»

Il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro il Palermo.

«I giocatori sono sereni, dobbiamo tenerli a freno perche c’è grande intensità in allenamento, lo spirito è quello giusto e sono consapevoli di quello che si stanno andando a giocare. Dobbiamo arrivare al sodo, quello che è stato fatto è stato fatto bene. Dall’inizio del campionato ho scelto sempre in base a quello che mi serviva nelle partite, si sono sempre meritati sul campo e in certe situazioni l’esperienza conta poco. Abbiamo avuto tante situazioni difficili. Siamo consapevoli di quello che possiamo fare. Peccato non avere i tifosi al nostro fianco in una partita così importante, ci daranno un grosso abbraccio prima di partire».