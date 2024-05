Parma, Vaeyens: «Mercato? Vogliono rimanere tutti e giocare in A»

Roel Vaeyens, Managing Director Sport del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta di Parma, a margine dell’incontro in Comune tenutosi ieri. Nell’incontro si sarebbero già affrontati temi sul futuro del club e sui calciatori su cui puntare per la prossima stagione in A.

«Serie A? La filosofia non cambierà: siamo sempre alla ricerca di giovani calciatori che abbiano un buon margine di progresso e possano migliorare con noi. Allo stesso tempo, sappiamo che in Serie A serve anche una dose di esperienza per giocare un ruolo importante. Abbiamo fatto delle analisi interne con lo staff tecnico e con lo scouting: stiamo cercando i profili giusti per migliorare la nostra squadra. Offerte per i nostri gioielli? Sappiamo di godere di un buon mercato in Italia e in Europa. Chiaramente valuteremo le offerte in caso dovessero arrivarci ma posso dirvi veramente che tutti vogliono rimanere a Parma perché hanno fatto sforzi per raggiungere la Serie A e sono molto felici per questo traguardo raggiunto. E vogliono fare bene anche nella prossima stagione».