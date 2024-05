Pirlo presenta Palermo-Sampdoria: «Noi favoriti? Sappiamo di essere forti, abbiamo un solo obiettivo in testa»

Il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro il Palermo.

«Potete dire anche che siamo favoriti, non ci fa nessun effetto, sappiamo di essere forti e che dobbiamo solo vincere. Dobbiamo prendercelo noi stessi il risultato, affrontando la gara con grande coraggio. Quando giochi con due risultati la partita la gestisci in modo diverso, noi non possiamo farlo ma abbiamo un solo obiettivo in testa. Abbiamo perso solo Darboe che in allenamento ha avuto un problema, non sarà della partita, per il resto tutti a disposizione. I ragazzi sanno bene che è una partita da dentro o fuori, ma non dobbiamo farci prendere dall’ansia queste partite sono belle da giocare, devi essere libero mentalmente, sgomberare la testa con tutto quello che c’è al di fuori del campo».