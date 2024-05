Pirlo presenta Palermo-Sampdoria: «Ce la giocheremo serenamente cercando di vincere la partita»

Il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Una partita secca, abbiamo solo un risultato a disposizione, vincere tra i 90′ e i 120′. L’importante è interpretarla bene sapendo di far gol sia all’inizio che alla fine, dobbiamo stare dentro alla partita restando sempre lucidi, ci vuole coraggio e serenità. Arriviamo in un momento buono sia di forma fisica e mentale, ce la giochiamo serenamente cercando di vincere la partita. Arrivati a questo punto tutti sognano la serie A, inizia un altro torneo che è quello più importante. Ci siamo e come tutte andiamo a sognare. Loro possono partire forte perche avranno l’entusiasmo dello stadio pieno, non staranno li ad aspettare gli eventi della gara cercheranno di aggredirla. Più o meno l’aspetto mentale potrebbe essere simile, sappiamo cosa dobbiamo fare e dobbiamo farlo al meglio, non abbiamo margini di errore».