Venezia, Di Francesco: «Pohjanpalo-Palermo? Una volta esistevano le bandiere…»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, la prima senza il capitano Joel Pohjanpalo, ceduto al Palermo. Il tecnico ha spiegato che l’attaccante avrebbe anche potuto restare, ma ha colto un’opportunità stimolante. Ha sottolineato come i trasferimenti facciano parte del calcio moderno, dove le bandiere sono sempre più rare. Sul mercato, Di Francesco ha ribadito di non occuparsi direttamente delle trattative e ha evidenziato le difficoltà del mercato di gennaio, sottolineando che ora sarà il campo a valutare i nuovi acquisti.

«Credo che sarebbe voluto anche rimanere, ma quello che gli è stato presentato davanti era allettante e stimolante e ha deciso così. Se qualcuno ha altri desideri, è giusto accontentarlo, lui è stato sempre un professionista esemplare, ma queste cose fanno parte del calcio. Una volta c’erano le bandiere, ora è la normalità, ci sono le opportunità che vanno colte».