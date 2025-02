Palermo-Mantova, trasferta vietata ai tifosi lombardi: attesa l’ordinanza del prefetto

Dopo la sfida di ieri al Martelli contro il Sassuolo capolista, il Mantova sarà di scena domenica 16 febbraio al “Renzo Barbera” di Palermo (fischio d’inizio alle 15). Tuttavia, per i tifosi biancorossi arriva una doccia fredda: la trasferta in Sicilia sarà vietata ai residenti nella provincia di Mantova, una decisione che, come riportato da La Gazzetta di Mantova, dovrebbe essere ufficializzata a breve con un’ordinanza del prefetto di Palermo.

La misura deriva dalle indicazioni dell’Osservatorio del Viminale, che ha rinviato la partita alle valutazioni del CAMS (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive), bloccando nel frattempo la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti. Il provvedimento è una conseguenza degli scontri avvenuti alla stazione di Modena tra i sostenitori del Mantova e quelli locali, episodio che ha portato anche a una denuncia da parte di Trenitalia.

Decisione imminente, tifosi mantovani amareggiati

Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta di Mantova, il CAMS avrebbe trasmesso gli atti al prefetto di Palermo, il quale dovrà ora firmare il divieto definitivo. Un provvedimento che rischia di lasciare a casa circa 400 tifosi mantovani, molti dei quali avevano già acquistato il biglietto aereo per seguire la squadra in Sicilia.

La decisione segue una linea già adottata per altre tifoserie: ai sostenitori del Modena, per esempio, è stata vietata la trasferta a Genova per la sfida contro la Sampdoria, sempre a causa dei fatti della stazione.

Le prossime trasferte del Mantova

Dopo il match contro il Palermo, il Mantova tornerà in campo in casa il 22 febbraio contro il Bari, mentre la prossima trasferta sarà il primo marzo a Frosinone. Per i tifosi biancorossi, dunque, resta il rammarico di dover rinunciare a un’importante sfida esterna, in un momento cruciale della stagione.