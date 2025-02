Spezia-Palermo, i precedenti con Ghersini: bilancio positivo per i rosanero

Oggi lo stadio “Alberto Picco” ospiterà la sfida tra Spezia e Palermo, valida per la 25ª giornata del campionato di Serie B. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Davide Ghersini della sezione di Genova, un fischietto con una lunga storia di precedenti con entrambe le squadre.

I precedenti dello Spezia con Ghersini

Il club di Via Melara vanta il maggior numero di precedenti con l’arbitro ligure: ben 22 partite dirette da Ghersini. In queste occasioni, lo Spezia ha ottenuto 7 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte. L’ultimo incontro risale all’ottobre 2024, quando le Aquile si imposero per 2-0 in trasferta contro la Salernitana.

I precedenti del Palermo con Ghersini

Il Palermo ha incrociato Ghersini in 9 occasioni, registrando un bilancio positivo: 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo confronto risale al 18 febbraio 2023, quando i rosanero pareggiarono 1-1 in casa contro il Frosinone.