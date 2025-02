La Nazione: “Spezia, grande occasione. Battere il Palermo al Picco per andare a 2 punti dal Pisa”

A pochi giorni dal closing che ha segnato l’inizio della nuova era dello Spezia, oggi i bianconeri hanno una grande occasione per avvicinarsi al secondo posto. La clamorosa sconfitta del Pisa contro il Cittadella (0-1, gol di Pandolfi all’83’) apre scenari interessanti, e una vittoria contro il Palermo al Picco (calcio d’inizio alle 15) renderebbe questo weekend perfetto per gli aquilotti.

L’atmosfera sarà speciale: la Curva Ferrovia sfoggerà il nuovo look della copertura, mentre nel riscaldamento verrà riproposto il vecchio inno “Si può fare”, prima del tradizionale Non siete soli. Un’iniziativa dell’area comunicazione e marketing che accompagnerà la squadra in una sfida di altissimo livello.

Come evidenziato da La Nazione, il match sarà una vera battaglia, con lo Spezia che dovrà indossare “l’armatura da guerrieri” per affrontare la corazzata Palermo, trascinata dagli ex Nikolaou e Ceccaroni. Il Picco sarà una bolgia, con 11mila tifosi pronti a spingere la squadra verso il successo. L’obiettivo è chiaro: portarsi a -2 dal Pisa, in attesa dello scontro diretto tra un mese.

D’Angelo: “Servirà una partita di grande livello”

Luca D’Angelo è consapevole delle difficoltà della sfida, ma crede nella forza della sua squadra, soprattutto con il supporto del pubblico spezzino.

“L’apporto dei nostri tifosi è fondamentale”, ha dichiarato il tecnico a La Nazione. “Erano tanti anche a Cittadella e lo saranno ovviamente in casa. Il nostro stadio si presta in maniera eccezionale al gioco del calcio e a far sentire la passione dei tifosi ai giocatori”.

Il Palermo arriva con un organico rinforzato dal mercato, ma D’Angelo ha piena fiducia nei suoi uomini.

Le scelte di formazione: Esposito e Lapadula per l’attacco

Quattro assenze pesanti per lo Spezia: gli infortunati Sarr, Nagy, Soleri e lo squalificato Bandinelli. La buona notizia è il ritorno di Pio Esposito, vice capocannoniere del campionato con 11 gol, che dovrebbe affiancare Gianluca Lapadula.

“Lapadula è un giocatore molto forte, un grande acquisto della nostra società”, ha sottolineato D’Angelo.

In difesa, nessuna variazione: Chichizola tra i pali, Wisniewski, Hristov e Mateju centrali, con Elia e Reca sulle fasce. A centrocampo, spazio a Salvatore Esposito in cabina di regia, supportato da Vignali e Degli Innocenti.

Un’occasione da non perdere

Oggi lo Spezia ha la possibilità di fare un passo decisivo verso il sogno promozione. Con un Picco gremito e un avversario temibile come il Palermo, sarà una sfida vietata ai deboli di cuore.