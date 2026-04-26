Palermo, adesso testa ai playoff

Stop decisivo a Reggio Emilia, svaniscono così le possibilità di promozione diretta per il Palermo. Con Monza e Frosinone che non rallentano la loro corsa, l’1-1 in casa della Reggiana è la prima sentenza di questa stagione. Adesso la testa va ai playoff, con la certezza di giocare direttamente la semifinale. Senza il timbro di Pohjanpalo, i rosanero faticano a far gol. Ci ha pensato Palumbo a sistemare le cose, trovando la rete del pareggio dopo il vantaggio iniziale di Lambourde.

IL PALERMO NON TIENE IL PASSO DELLE PRIME

Ci ha provato fino alla fine il club rosanero, ma le prime hanno mantenuto un passo differente senza lasciare punti per strada. Pesano, come prevedibile, alla fine della stagione tutta una serie di partite abbordabili in cui i rosanero non sono riusciti ad imporsi e ad accaparrarsi i tre punti. Di fatto, non sono esistite quest’anno grandi differenze d’organico tra le prime quattro in classifica e proprio per questo a fare la differenza non poteva che essere la lucidità di lasciare per strada meno punti delle altre. Guardando, però, i 69 punti accumulati fin qui non può non pesare il pensiero, quantomeno, di trovarsi sopra il quarto posto.





ADESSO PARTE UN ALTRO CAMPIONATO





Sarà importante adesso non staccare la spina. Restano comunque altre due gare da onorare, in cui sarà importante dare il 100% ma cercando di preservare la salute psicofisica di tutti i membri dell’organico. Con Monza e Frosinone in lotta per il secondo posto, bisognerà capire quale sarà l’antagonista di un Palermo che certamente giocherà un ruolo da protagonista in questi playoff. E chissà che non possa ripresentarsi una finale Frosinone-Palermo che possa avere, questa volta, un esito diverso. Resta comunque importante pensare passo dopo passo, cercando di migliorare ciò che non si è mostrato di positivo a Reggio Emilia.

In definitiva, il Palermo arriva ai playoff con consapevolezza e qualche rimpianto, ma anche con tutte le carte in regola per giocarsi fino in fondo le proprie possibilità. Servirà maggiore concretezza sotto porta, più continuità nei momenti chiave e quella determinazione che, in una fase così delicata della stagione, può fare la differenza. I playoff rappresentano un’occasione nuova, un percorso a sé in cui tutto può ancora accadere: starà ai rosanero dimostrare di essere pronti a coglierla, potendo contare su un’ondata rosanero pronta a lottare contro chiunque insieme a Inzaghi e ai suoi ragazzi.