Serie B, volata finale al cardiopalma: tutte le combinazioni tra promozione e retrocessione

La Serie B si conferma ancora una volta il campionato dell’incertezza e delle emozioni fino all’ultimo respiro. A due giornate dalla fine, la classifica resta apertissima in ogni zona, con numerose squadre ancora in corsa per obiettivi diversi: dalla promozione diretta in Serie A ai playoff, fino alla lotta serrata per evitare la retrocessione.

Nella parte alta, la corsa alla Serie A entra nella sua fase decisiva. Venezia e Monza hanno l’occasione concreta di chiudere i conti già nel prossimo turno: in caso di vittoria di entrambe e contemporanea sconfitta del Frosinone, sarebbero proprio lagunari e brianzoli a festeggiare il salto di categoria. Un incastro determinante, reso possibile dalla classifica avulsa favorevole ai biancorossi rispetto ai ciociari.





Situazione quasi definita anche per la griglia playoff. La Juve Stabia è ormai a un passo dalla qualificazione: basterà ottenere un risultato pari o migliore rispetto al Cesena per garantirsi matematicamente un posto tra le prime otto. Una corsa che resta comunque aperta per le posizioni intermedie, con diversi club pronti a giocarsi tutto negli ultimi 180 minuti.

Molto più intricata, invece, la lotta salvezza. In fondo alla classifica regna l’equilibrio, con numerose squadre ancora coinvolte e scenari che possono cambiare radicalmente da una giornata all’altra. Lo Spezia rischia la retrocessione diretta in caso di sconfitta unita alla vittoria del Pescara. Stesso destino possibile anche per il Bari, chiamato a evitare passi falsi per non scivolare in Serie C.

Attenzione anche alla posizione della Reggiana, che deve guardarsi non solo dai risultati diretti ma anche da quelli di Empoli e Pescara. I granata retrocederebbero in caso di sconfitta, unita alla vittoria del Pescara e a un risultato positivo dell’Empoli (vittoria o pareggio).

Un finale incandescente, dove ogni punto può fare la differenza e dove ogni partita si trasforma in una sfida decisiva. La Serie B, ancora una volta, si conferma un campionato imprevedibile, capace di tenere tutto in bilico fino all’ultimo secondo.