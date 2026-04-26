Reggiana-Palermo, Ceccaroni: «Abbiamo creato tanto, peccato non aver vinto. Ora testa ai play-off»

Dopo il pareggio contro la Reggiana, Pietro Ceccaroni ha analizzato la gara ai microfoni ufficiali del club rosanero. Il difensore del Palermo ha espresso rammarico per il risultato, sottolineando però la prestazione della squadra e lo sguardo già rivolto ai play-off.

«Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che lotta per salvarsi e che ha dato tutto sul campo. Anche noi abbiamo giocato bene, creato tanto, ma potevamo sfruttare meglio i tanti cross e le palle rimaste in area. Peccato, perché speravamo di ottenere la vittoria per continuare a sperare fino alla fine», ha dichiarato Ceccaroni.





Il difensore rosanero ha poi parlato del clima nello spogliatoio al termine della gara: «Quando provi di tutto per vincere e non ci riesci, il morale non è al massimo. Però da domani ci concentreremo per finire bene il campionato e prepararci al meglio per i play-off».

Ceccaroni ha evidenziato anche l’importanza della continuità mostrata dalla squadra negli ultimi mesi: «Da novembre in poi abbiamo fatto tante partite positive, la continuità è stata la nostra forza. Davanti però le altre hanno fatto meglio e adesso proveremo a giocarci tutto nei play-off».

Infine, un passaggio sul sostegno dei tifosi: «È sempre bellissimo vedere così tanta gente che ci segue, sia in casa che in trasferta. È un’arma in più e ci dà qualcosa in più che può essere decisivo».

Ora testa alla prossima sfida contro il Catanzaro: «Sarà una partita importante contro una squadra che gioca bene e sta facendo un grande campionato. La prepareremo al meglio».