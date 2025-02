Il Secolo: “Spezia-Palermo, sfida cruciale. D’Angelo sogna la rimonta Dionisi cerca la svolta”

L’opportunità è di quelle da non sprecare. La sconfitta del Pisa contro il Cittadella ha aperto uno spiraglio nella corsa alla promozione diretta, e lo Spezia di Luca D’Angelo ha la chance di accorciare il divario dai toscani, portandosi a -2 dal secondo posto con una vittoria sul Palermo.

Ma per riuscirci dovrà fermare una squadra rinforzata dal mercato, che schiera in attacco Joel Pohjanpalo, un bomber che ha realizzato 41 gol in Serie B (inclusi i playoff), sette in più di qualsiasi altro giocatore, compreso il suo nuovo compagno Matteo Brunori (34 reti).

D’Angelo si affida alla coppia Esposito-Lapadula

Lo Spezia arriva alla sfida in fiducia, forte di tre vittorie consecutive e con l’obiettivo di avvicinarsi al record di Vincenzo Italiano del 2019-20, quando gli aquilotti misero insieme cinque successi di fila prima di conquistare i playoff.

Come evidenziato da Il Secolo XIX, D’Angelo schiererà per la prima volta la coppia d’attacco più pesante, con Pio Esposito di ritorno dalla squalifica e Gianluca Lapadula dal primo minuto, dopo il suo esordio con la maglia bianconera a Cittadella. Un attacco fisico e potente, per rispondere al peso offensivo del Palermo.

«All’andata fu la nostra prima sconfitta della stagione, il Palermo è cambiato rispetto ad allora, anche dal punto di vista tattico. Penso che il sistema di gioco possa essere simile, ma le caratteristiche delle squadre sono diverse», ha spiegato D’Angelo.

Tifosi e proprietà a supporto dello Spezia

Lo Spezia potrà contare su un Picco gremito, con 10.300 spettatori attesi, di cui 735 provenienti da Palermo. A distanza, seguirà la partita anche il neo proprietario Paul Francis, ancora fermo a New York in attesa del visto per arrivare in Italia il 17 febbraio.

Il Secolo XIX sottolinea l’importanza del supporto del pubblico, con D’Angelo che ha dichiarato: «L’apporto dei tifosi è fondamentale – erano tanti anche a Cittadella e lo saranno ovviamente oggi. Il nostro stadio è perfetto per il calcio e per far sentire l’energia della gente ai giocatori».

Dionisi: “Dobbiamo provarci, il mercato è stato un segnale forte”

Sul fronte Palermo, Alessio Dionisi sa che la sua squadra ha bisogno di un cambio di passo, e vuole dimostrare che il mercato invernale è servito a rilanciare le ambizioni rosanero.

“Dobbiamo provare a batterli”, ha dichiarato il tecnico rosanero a Il Secolo XIX, sottolineando come la società abbia dato un chiaro segnale di fiducia con i rinforzi arrivati a gennaio. «I primi due posti sono lontani, ma ci sono altri obiettivi importanti da raggiungere. Certamente quando sono arrivato non avrei mai firmato per questa classifica a questo punto della stagione. Siamo tutti responsabili, io tra i principali».

Una partita dal peso specifico altissimo

La sfida sarà diretta da Davide Ghersini di Genova, arbitro esperto scelto da Rocchi, il designatore. Per la grande affluenza prevista, Il Secolo XIX riporta che la società spezzina ha chiesto ai tifosi di arrivare con anticipo allo stadio, per evitare problemi d’accesso.

Lo Spezia vuole sognare la Serie A diretta, il Palermo deve dimostrare di poter essere una contender fino alla fine. Al Picco, oggi pomeriggio, la parola passa al campo.