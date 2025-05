Venezia, Antonelli: «Pohjanpalo-Palermo? Joel voleva andare, noi abbiamo cercato di avere il massimo»

In data odierna, martedì 27 maggio, il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha parlato in conferenza stampa per tirare le somme dopo la retrocessione in Serie B. Il dirigente dei veneti ha anche analizzato la cessione di Joel Pohjanpalo al Palermo durante l’ultima sessione invernale di calciomercato:

«Capito che avrebbe avuto piacere ad andare, abbiamo cercato di fare il nostro gioco e cercare di avere il massimo. C’è stata comunque un’operazione importante. Questo mi ha permesso di fare delle operazioni. Più che subita, mi dispiace che non siamo riusciti ad arrivare ad obiettivi che ci avrebbero permesso di completare l’organico. Joel è grande calciatore e ragazzo, ma non avevamo la struttura per supportare lui, dal punto di vista tecnico. Le scelte sono state fatte per mettere in piedi una squadra in grado di combattere per la squadra stessa, ma non per il singolo. Abbiamo inserito Fila per queste caratteristiche, non è stato facile in con i tempi che vi ho detto, nonostante sapevo che potesse servire un giocatore pronto per la Serie A. La prima cosa che farò quest’anno sarà prendere un attaccante».

