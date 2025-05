Salernitana, tutto rimandato al 10 giugno: il CONI rigetta anche la seconda istanza

Il caso Brescia, che tiene banco da giorni, ha influito anche sullo svolgimento dei playout, la cui finale – andata e ritorno – deve ancora essere programmata, in attesa dei verdetti della giustizia sportiva. Intanto è arriva un’altra bocciatura da parte della FIGC nei confronti della Salernitana: dopo il rigetto della prima (presentata al Collegio di Garanzia), anche la seconda istanza è stata respinta dal CONI. In particolare, il ramo “iscrizioni e ammissioni” si è dichiarato non competente in merito. Dunque, tutto è stato rimandato al 10 giugno, data dell’udienza ufficiale.

