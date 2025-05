Da Mantova: non solo Palermo, aumentano le pretendenti per Possanzini. La situazione

Dopo una salvezza ottenuta con il neopromosso Mantova, Davide Possanzini potrebbe sedersi in un’altra panchina di Serie B. Da giorni, le voci in merito ad un suo addio si fanno sempre più insistenti. Infatti, riporta TuttoMantova.it, oltre al Monza e all’Empoli, ci sarebbero anche Bari, Cremonese e Palermo. Il tecnico avrebbe deciso, dunque, di prendersi una pausa di riflessione, ma il direttore sportivo Christian Botturi non intende perdere tempo.

Le parti si incontreranno a breve per avere un confronto schietto e chiarificatore. Il Mantova spera di continuare con Possanzini, ma non vuole farsi trovare impreparato qualora sarà costretto a nominare un altro allenatore. Motivo per cui, Botturi ha già pronta una lista di possibili nomi: in cima ci sarebbero Paolo Bianco, Alberto Aquilani e Vincenzo Vivarini, ma occhio a qualche sorpresa proveniente dalla Serie C. A tal proposito piacciono Francesco Modesto dell’Atalanta U23, Giuseppe Raffaele dell’Audace Cerignola e il giovane Andrea Chiappella della Giana Erminio.