Accomando (DAZN): “Torino-Vanoli, ancora nessuna comunicazione sull’esonero. Novità a breve”

Paolo Vanoli potrebbe essere una delle occasioni più importanti per alcune panchine di Serie A e anche di B, considerate le voci emerse nelle ultime ore in merito ad un possibile inserimento del Palermo. L’ex Venezia, infatti, è in procinto a lasciare il Torino dopo il rapporto con Urbano Cairo peggiorato nell’ultima parte di stagione.

Da giorni, si parla di un possibile esonero che dovrà arrivare a breve, ma secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, la società granata non ha comunicato nulla al suo allenatore. Tuttavia, Paolo Vanoli avrebbe incontrato oggi, martedì 27 maggio, il in vista della prossima stagione. La sensazione è che nelle prossime ore arriveranno novità importanti sul futuro del tecnico.

#Torino, ancora nessuna comunicazione arrivata a #Vanoli sull’interruzione del rapporto professionale. Il tecnico, oggi, ha avuto un lungo confronto con il suo staff in vista della prossima stagione. Attese novità a breve. — Orazio Accomando (@OAccomando91) May 27, 2025