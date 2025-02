L’esordio di Stredair Appuah con la maglia del Valenciennes non è stato dei più fortunati. L’attaccante, in prestito dal Palermo, si è infortunato durante la partita vinta contro il Châteauroux. Al 67′ minuto, nel tentativo di eseguire una manovra tecnica, Appuah ha subito un infortunio che ha richiesto la sua sostituzione con Traore. Al momento, le condizioni precise dell’attaccante non sono state divulgate.

